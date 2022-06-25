Видеодайджест за 122-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 122-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский: 24 ракеты по Житомирщине. Продолжайте молиться на заключение мира с террористами
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо
- Россия нарушила воздушное пространство и отрабатывает ракетные удары по Эстонии - Минобороны
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 09:04 Украинские Сотня оккупантов поехала домой. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 23 июня
- 09:13 Украинские Уже больше 1500 танков. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- 08:49 Украинские Россияне сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях - Генштаб
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти