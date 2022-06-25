Зеленский: рф устраивает ракетную показуху, которая стратегически ничего не меняет
Сложный период войны
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 122 дня войны и прокомментировал ракетные удары россиян по территории страны.
"Сегодня начался пятый месяц полномасштабной войны. Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для россии ничего не меняет.
Это такой этап войны – сложный морально, эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь и усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", - сказал Зеленский.
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