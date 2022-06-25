Кортеж путина срочно под ночь приехал в кремль
российские СМИ пишут, что для чего-то важного
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что кортеж путина срочно появился к ночи в Кремль.
Причина столь срочного визита главы российского государства неизвестна, однако по информации враждебных пропагандистов – такие визиты диктатора бывают редко и из-за чего-то важного.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 00:53
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