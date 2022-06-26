Россияне снова обстреляли Киев. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом
Над, относительно, центром столицы поднялся дым
Українська правда/Автор невідомий
Утром 26 июня русские войска обстреляли столицу Украины. Ракеты попали ориентировочно в Шевченковский район Киева. Об этом сообщил в 6:41 утра мэр Виталий Кличко:
"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация – впоследствии”, - написал глава города в своем Telegram.
О пострадавших и последствиях пока речь не идет. Кличко через 20 минут обновил информацию:
“Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов”, – дополнил мэр.
Всего прогремели четыре взрыва.
ГСЧС Украины опубликовала информацию, что одна из ракет попала в девятиэтажный дом:
“Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы
26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.
На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
На месте привлечено 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава”, - говорится в сообщении.
Будинок у Києві, в який влучила ракета.— Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) June 26, 2022
Фото зроблене годину тому. Публікуємо зараз, оскільки на місці вже працюють журналісти — Кличко давав короткий брифінг.
Наразі рятувальники гасять пожежу та розбирають завали. Там можуть бути люди.
Русня — не люди. pic.twitter.com/L7ONVgo1WK
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