Россияне снова обстреляли Киев. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом

Утром 26 июня русские войска обстреляли столицу Украины. Ракеты попали ориентировочно в Шевченковский район Киева. Об этом сообщил в 6:41 утра мэр Виталий Кличко:

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация – впоследствии”, - написал глава города в своем Telegram.

О пострадавших и последствиях пока речь не идет. Кличко через 20 минут обновил информацию:

“Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов”, – дополнил мэр.

Всего прогремели четыре взрыва.

ГСЧС Украины опубликовала информацию, что одна из ракет попала в девятиэтажный дом:

“Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы

26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На месте привлечено 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава”, - говорится в сообщении.