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Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Контрнаступление уже скоро

Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины

УП

Новина українською

Результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Просто подождите немного, и мы увидим, что это принесет. Любое контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в том числе от хорошо оснащенной концентрации сил. Это, в свою очередь, будет зависеть от помощи Украине со стороны зарубежных партнеров.

Единственный путь к победе для Украины лежит через чистую военную силу, чтобы отвоевать все территории. россия пополняет силы резервистами в рамках тайной мобилизации и бессмысленно надеяться, что у Москвы просто закончатся войска в этой войне", - сказал чиновник.

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В статье: война с Россией Кирилл Буданов
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Источник:
Reuters

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 09:57
Зелені пістоболи...
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0
0
Конфуцій (Львів)
26.06.2022 в 09:26
Важко зрозуміти, чому керівник військової розвідки тільки те й робить, що пизд.ть і який в цьому зміст, окрім безглуздого, недоречного PRу
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+2
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
26.06.2022 в 09:44
Не пизд.ть, а заплутує ворога за допомогою дезінформації. Справжній розвідник!
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
26.06.2022 в 08:49
Болтун - знахідка для шпигуна! А Маляр попереджала
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0
-1

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