Результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Просто подождите немного, и мы увидим, что это принесет. Любое контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в том числе от хорошо оснащенной концентрации сил. Это, в свою очередь, будет зависеть от помощи Украине со стороны зарубежных партнеров.

Единственный путь к победе для Украины лежит через чистую военную силу, чтобы отвоевать все территории. россия пополняет силы резервистами в рамках тайной мобилизации и бессмысленно надеяться, что у Москвы просто закончатся войска в этой войне", - сказал чиновник.