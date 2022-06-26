Буданов: С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины
Контрнаступление уже скоро
УП
Результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"С августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Просто подождите немного, и мы увидим, что это принесет. Любое контрнаступление будет зависеть от различных факторов, в том числе от хорошо оснащенной концентрации сил. Это, в свою очередь, будет зависеть от помощи Украине со стороны зарубежных партнеров.
Единственный путь к победе для Украины лежит через чистую военную силу, чтобы отвоевать все территории. россия пополняет силы резервистами в рамках тайной мобилизации и бессмысленно надеяться, что у Москвы просто закончатся войска в этой войне", - сказал чиновник.
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