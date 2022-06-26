  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
В тренде

Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Хороших русских стает все больше

Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны на территории Украины. За сутки было ликвидировано более 150 оккупантов. Таким образом, общее количество убитых российских военных достигло 34 850 человек.

  • танков ‒ 1532 (+21) ед.
  • боевых бронированных машин – 3659 (+19) ед.
  • артиллерийских систем – 764 (+0) ед.
  • РСЗО – 243 (+2) ед.
  • средства ПВО – 99 (+0) ед.
  • самолетов – 217 (+0) ед.
  • вертолетов – 184 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4).
  • крылатые ракеты – 139 (+2).
  • корабли/катера - 14 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2563 (+4) ед.
  • специальная техника – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Изюмском направлениях, информирует Генштаб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде