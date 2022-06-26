Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
Хороших русских стает все больше
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны на территории Украины. За сутки было ликвидировано более 150 оккупантов. Таким образом, общее количество убитых российских военных достигло 34 850 человек.
- танков ‒ 1532 (+21) ед.
- боевых бронированных машин – 3659 (+19) ед.
- артиллерийских систем – 764 (+0) ед.
- РСЗО – 243 (+2) ед.
- средства ПВО – 99 (+0) ед.
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 184 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4).
- крылатые ракеты – 139 (+2).
- корабли/катера - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2563 (+4) ед.
- специальная техника – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Изюмском направлениях, информирует Генштаб.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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