После утреннего удара по Киеву пострадал семилетний ребенок. Также один человек погиб
Разборы завалов еще продолжаются
Телеграм-канал Сергія Лещенка
Утром 26 июня в Лукьяновском районе столицы Украины произошли четыре взрыва. Одной из целей стал жилой дом, где были повреждены верхние этажи.
Одним из пострадавших от ракетных ударов российских военных стал семилетний ребенок:
“Спасена девочка, примерно 7-ми лет, из-под завалов в 9-ти этажном жилом доме, где попала ракета во время вражеского обстрела.
Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам. В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава”, - говорится в сообщении ГСЧС.
В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы выбрать и маму девочки из-под завалов.
В то же время ГСЧС сообщила, что уже есть один погибший в результате обстрела. Также, кроме девочки, есть еще один раненый человек.
“Под завалами есть люди. Слышны их голоса.
Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали”, - добавил Кличко.
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