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После утреннего удара по Киеву пострадал семилетний ребенок. Также один человек погиб

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Разборы завалов еще продолжаются

После утреннего удара по Киеву пострадал семилетний ребенок. Также один человек погиб

Телеграм-канал Сергія Лещенка

Новина українською

Утром 26 июня в Лукьяновском районе столицы Украины произошли четыре взрыва. Одной из целей стал жилой дом, где были повреждены верхние этажи.

Одним из пострадавших от ракетных ударов российских военных стал семилетний ребенок:

“Спасена девочка, примерно 7-ми лет, из-под завалов в 9-ти этажном жилом доме, где попала ракета во время вражеского обстрела.

Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам. В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава”, - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы выбрать и маму девочки из-под завалов.

В то же время ГСЧС сообщила, что уже есть один погибший в результате обстрела. Также, кроме девочки, есть еще один раненый человек.

“Под завалами есть люди. Слышны их голоса.

Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали”, - добавил Кличко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
26.06.2022 в 11:43
Говорили что в Киеве хорошая ПВО, и на следующий день 7 ракет прилетела
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