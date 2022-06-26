После утреннего удара по Киеву пострадал семилетний ребенок. Также один человек погиб

Утром 26 июня в Лукьяновском районе столицы Украины произошли четыре взрыва. Одной из целей стал жилой дом, где были повреждены верхние этажи.

Одним из пострадавших от ракетных ударов российских военных стал семилетний ребенок:

“Спасена девочка, примерно 7-ми лет, из-под завалов в 9-ти этажном жилом доме, где попала ракета во время вражеского обстрела. Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам. В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работает 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава”, - говорится в сообщении ГСЧС.

В настоящее время спасатели работают над тем, чтобы выбрать и маму девочки из-под завалов.

В то же время ГСЧС сообщила, что уже есть один погибший в результате обстрела. Также, кроме девочки, есть еще один раненый человек.