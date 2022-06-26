Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину

Министр обороны россии сергей шойгу прилетел на оккупированную территорию Украины. Захватчик провел инспекцию российских военных, участвующих в войне против Украины. Об этом сообщает минобороны рф.

На место назначения шойгу прилетел на вертолете. Куда именно прибыл российский чиновник - неизвестно.

За период своего пребывания шойгу слушал доклады командующих, решал вопросы всестороннего обеспечения боевых действий и улучшения бытовых условий солдат РФ. Также он вручил оккупантам награды за совершенные преступления на украинской земле.