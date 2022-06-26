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Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину

Общие новости
(2 голосов)

С инспекцией

Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны россии сергей шойгу прилетел на оккупированную территорию Украины. Захватчик провел инспекцию российских военных, участвующих в войне против Украины. Об этом сообщает минобороны рф.

На место назначения шойгу прилетел на вертолете. Куда именно прибыл российский чиновник - неизвестно.

За период своего пребывания шойгу слушал доклады командующих, решал вопросы всестороннего обеспечения боевых действий и улучшения бытовых условий солдат РФ. Также он вручил оккупантам награды за совершенные преступления на украинской земле.

"Министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу вручил государственные награды: медали "золотая звезда" героя российской федерации и ордена мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении минобороны рф.

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В статье: война с Россией сергей шойгу
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Источник:
Міноборони рф

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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
26.06.2022 в 13:51
Грязножопий бурят в памперсах 16 раз обдристався, поки не втік з нашої землі...
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0
0
Ihorko_T (Львів)
26.06.2022 в 13:11
чим більше ця некомпетентна свинособака буде давати вказівок, тим краще.
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+1
0
Caballero (DC)
26.06.2022 в 12:12
Нічого, рано чи пізно наші зах...ярять кац_апочучмека.
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+2
0
MaximSK (Киев)
26.06.2022 в 11:36
Надо его уничтожить, чтобы путин и другие боялись сюда ехать
Ответить
+2
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
26.06.2022 в 11:08
І наші це прогавили?!
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+2
0

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