Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину
С инспекцией
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны россии сергей шойгу прилетел на оккупированную территорию Украины. Захватчик провел инспекцию российских военных, участвующих в войне против Украины. Об этом сообщает минобороны рф.
На место назначения шойгу прилетел на вертолете. Куда именно прибыл российский чиновник - неизвестно.
За период своего пребывания шойгу слушал доклады командующих, решал вопросы всестороннего обеспечения боевых действий и улучшения бытовых условий солдат РФ. Также он вручил оккупантам награды за совершенные преступления на украинской земле.
"Министр обороны российской федерации генерал армии сергей шойгу вручил государственные награды: медали "золотая звезда" героя российской федерации и ордена мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении минобороны рф.
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