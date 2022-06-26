ВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме
Стало у захватчиков меньше и техники, и личного состава
фото из свободных источников
Вооруженные силы Украины сразу же после прибытия новой техники демонстрируют результаты работы. Украинские военные с помощью высокомобильной артиллерийской системы HIMARS разбили позиции врага.
Российские телеграмм-каналы распространили видео последствий удара HIMARS по базе войск российской федерации во временно оккупированном Изюме Харьковской области.
На ролике изображены разрушенные здания и уничтожена техника с характерной рашистской буквой "Z". Также сообщалось о немалом количестве ликвидированных российских офицеров.
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