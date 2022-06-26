Киев обстреляли из акватории Каспийского моря, - Воздушные силы ВСУ
Русня применяет все возможные методы для ракетных ударов
Українська правда/Автор невідомий
Сегодняшний обстрел Киева произошел с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
“Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, нанесшие удар по Киевщине сегодня, это те бомбардировщики, которые в районе Каспийского моря, Астрахани, они оттуда взлетают.
На вооружении у них основные ракеты, которые они оттуда по нас запускают, Х101 Она может лететь на расстояние до 5,5 тыс. км. То есть бомбардировщикам залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь, выйти на боевой курс и выпустить ракеты.
Такие ракеты были выпущены от 4 до 6 сегодня. Собственно, наша ПВО сработала, часть ракет сбита. Есть подтверждение об одной, обломки другой ищут”, - сказал Игнат.
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