Джонсон – об Украине перед саммитом G-7: Их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед саммитом Большой семерки выразил поддержку Украине:

“Сейчас не пора отказываться от Украины, им как никогда нужна поддержка и решительность G7.

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – наша безопасность, а их свобода – это наша свобода”, - написал британский чиновник в Facebook.