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Джонсон – об Украине перед саммитом G-7: Их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода

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Считает, что украинцам нужно продолжать помогать

Джонсон – об Украине перед саммитом G-7: Их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед саммитом Большой семерки выразил поддержку Украине:

“Сейчас не пора отказываться от Украины, им как никогда нужна поддержка и решительность G7.

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – наша безопасность, а их свобода – это наша свобода”, - написал британский чиновник в Facebook.

Отметим, что 26-28 июня пройдет саммит G-7 в Германии. Главной темой должна быть стратегия дальнейшей помощи Украине.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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