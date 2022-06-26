Джонсон – об Украине перед саммитом G-7: Их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – это наша свобода
Считает, что украинцам нужно продолжать помогать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед саммитом Большой семерки выразил поддержку Украине:
“Сейчас не пора отказываться от Украины, им как никогда нужна поддержка и решительность G7.
Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность – наша безопасность, а их свобода – это наша свобода”, - написал британский чиновник в Facebook.
Отметим, что 26-28 июня пройдет саммит G-7 в Германии. Главной темой должна быть стратегия дальнейшей помощи Украине.
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Источник:Фейсбук Бориса Джонсона
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