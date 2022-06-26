Малиновский: Террористы бомбят военные объекты со спящими внутри детьми
И они же найдут способы оправдать себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины и итальянской "Атланты" Руслан Малиновский прокомментировал в своем Twitter утренние взрывы в Киеве:
“Доброе утро, Европа. Это Киев сегодня.
Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", - написал Малиновский.
Good morning, Europe.— Ruslan Malinovskyi ???????? (@malinovskyi18) June 26, 2022
It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK
Напомним, что утром 26 апреля четыре ракеты прилетели в Лукьяновском районе Киева. Из-под завалов девятиэтажного дома спасатели вытащили семилетнюю девочку. Также одна из ракет попала во двор детского сада.
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