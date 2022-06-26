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Малиновский: Террористы бомбят военные объекты со спящими внутри детьми

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И они же найдут способы оправдать себя

Малиновский: Террористы бомбят военные объекты со спящими внутри детьми

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Украины и итальянской "Атланты" Руслан Малиновский прокомментировал в своем Twitter утренние взрывы в Киеве:

“Доброе утро, Европа. Это Киев сегодня.

Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", - написал Малиновский.

Напомним, что утром 26 апреля четыре ракеты прилетели в Лукьяновском районе Киева. Из-под завалов девятиэтажного дома спасатели вытащили семилетнюю девочку. Также одна из ракет попала во двор детского сада.

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В статье: Руслан Малиновский война с Россией
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