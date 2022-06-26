российская авиация частично возвращается на территорию Беларуси, - ГУР МО
Наши северные соседи продолжат быть соучастниками войны
ГУР
Военная разведка Украины заявляет, что Российская Федерация снова увеличивает свое военное присутствие в Республике Беларусь, в частности военной авиации.
"Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.
Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально - для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи", - сообщает ГУР МО.
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