Элина Свитолина рассказала, кто вселил в нее надежду на победу в войне

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об идее стать послом проекта United24. Ее слова цитирует Tennis World USA:

"Это была честь, я нервничала так, как никогда раньше. Даже когда я дошла до полуфинала Уимблдона, я не так нервничала. Президент Зеленский внушил мне надежду: мы сможем победить в этой войне и будем двигаться вперед. Он пример для всего украинского народа. Он превзошел все ожидания.

Многие мои друзья вернулись в Украину и стали в ее защиту. Страдает много людей, поэтому United24 может помочь всем украинцам, военным и детям. Я надеюсь, что эта маленькая песчинка, которая, я надеюсь, впоследствии может что-нибудь изменить.

Пережить очередную войну пожилым людям очень тяжело. Отсутствие пищи, необходимость сидеть в погребе несколько дней – им действительно тяжело. Я стараюсь поддерживать связь с бабушкой и помочь ей, потому что она слишком стара, чтобы самостоятельно двигаться.

Мои дяди живут недалеко от нее. Они видят друг друга, когда могут выбраться из дома, и очень помогают. Надеюсь, что вся эта боль закончится и я поскорее снова встречусь с ней" – сказала она.