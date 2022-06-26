Элина Свитолина рассказала, кто вселил в нее надежду на победу в войне
Он вселил надежду во многих
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об идее стать послом проекта United24. Ее слова цитирует Tennis World USA:
"Это была честь, я нервничала так, как никогда раньше. Даже когда я дошла до полуфинала Уимблдона, я не так нервничала. Президент Зеленский внушил мне надежду: мы сможем победить в этой войне и будем двигаться вперед. Он пример для всего украинского народа. Он превзошел все ожидания.
Многие мои друзья вернулись в Украину и стали в ее защиту. Страдает много людей, поэтому United24 может помочь всем украинцам, военным и детям. Я надеюсь, что эта маленькая песчинка, которая, я надеюсь, впоследствии может что-нибудь изменить.
Пережить очередную войну пожилым людям очень тяжело. Отсутствие пищи, необходимость сидеть в погребе несколько дней – им действительно тяжело. Я стараюсь поддерживать связь с бабушкой и помочь ей, потому что она слишком стара, чтобы самостоятельно двигаться.
Мои дяди живут недалеко от нее. Они видят друг друга, когда могут выбраться из дома, и очень помогают. Надеюсь, что вся эта боль закончится и я поскорее снова встречусь с ней" – сказала она.
Напомним, что ранее Энди Маррей
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