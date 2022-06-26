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Глава ГУР Украины: Нет смысла ждать, пока россия устанет или перестанет хотеть воевать

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Считает, что нужно планировать контрнаступательные действия

Глава ГУР Украины: Нет смысла ждать, пока россия устанет или перестанет хотеть воевать

УП

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как, по его мнению, можно победить россию в этой войне:

“россия пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, поэтому нет смысла ждать, пока ее наступательный потенциал иссякнет. Украина может добиться победы над россией только посредством военной силы.

Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию.

Нам не стоит ждать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления”, – отметил генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Reuters.

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В статье: война с Россией Кирилл Буданов
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Источник:
ГУР

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