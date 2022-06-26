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Байден: путин поставил на распад НАТО и G7 после нападения на Украину

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И еще американский чиновник похвалил Шольца

Байден: путин поставил на распад НАТО и G7 после нападения на Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент США Джо Байден на саммите G7 выступил с заявлением во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом:

"путин продолжает ставить изначально то, что каким-то образом НАТО и G7 распадутся, но этого не произошло и не произойдет", - сказал Байден.

Также американский чиновник выразил благодарность Шольцу:

"Я хочу сделать вам комплимент за то, что вы активизировались и что вы сделали после того, как стали канцлером", - заявил Байден.

"Это хороший месседж, что нам всем удалось остаться единым, чего, очевидно, путин никогда не ожидал", - добавил Шольц.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Джо Байден Олаф Шольц
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Источник:
Reuters

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