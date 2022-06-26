Байден: путин поставил на распад НАТО и G7 после нападения на Украину

Президент США Джо Байден на саммите G7 выступил с заявлением во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом:

"путин продолжает ставить изначально то, что каким-то образом НАТО и G7 распадутся, но этого не произошло и не произойдет", - сказал Байден.

Также американский чиновник выразил благодарность Шольцу:

"Я хочу сделать вам комплимент за то, что вы активизировались и что вы сделали после того, как стали канцлером", - заявил Байден.