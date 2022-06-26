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Россияне в Запорожской области похищают украинцев и требуют за них выкуп в 50 тысяч гривен

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Россияне в Запорожской области похищают украинцев и требуют за них выкуп в 50 тысяч гривен

Фото: Енергоатом / Автор невідомий

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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что россияне похищают украинцев, а затем требуют за них выкуп:

“Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, содержат в заключенные неделями, а иногда даже месяцами.

Кроме так называемых "политических" заключенных у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности – похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен.

Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам”, - написал Орлов в своем Телеграм-канале.

Мэр отмечает, что ежедневно получает по два-три сообщения о похищении.

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В статье: война с Россией
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