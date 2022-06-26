Луческу: Когда начался конфликт, все хотели помочь. Но прошло время, и это стало обыденностью

Наставник "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопрос, потеряли ли люди интерес к войне в Украине.

"Я выехал из Киева на благотворительные матчи вместе со своими игроками, чтобы иметь возможность помочь извне. Я также дал понять людям, что спортсмены – не солдаты. Они могут много помочь, но, выполняя свою работу – футбольную.

Мы играем эти матчи, чтобы собрать деньги и отправить их через ассоциации в Украину. Но мы участвуем в этих встречах не только для болельщиков. В течение 90 минут можно оторваться от происходящего в Украине. А желающие протестовать против войны могут сделать это на этих матчах.

В данный момент, кроме дортмундской "Боруссии", нам помогали только клубы Восточной Европы. Это небольшие клубы. Это сигнал, который мы даем всему миру. С другой стороны, Швейцария всегда была страной, которая помогала нам.

Когда начался конфликт, все хотели помочь. Но прошло время, и это стало обыденностью. Люди стали забывать. И это в то время, когда другие люди умирают, когда есть голод. Я со своей командой пытаюсь напомнить, что это еще не окончено. Что где-то в Европе идет страшная война", – сказал Луческу.