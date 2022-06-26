Bloomberg: россия находится в часах от дефолта
Но она об этом не хочет никого сообщать
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Американский ресурс Bloomberg сегодня утром, 26 июня, опубликовал информацию с заголовком "россия находится в часах от дефолта".
Дело в том, что льготный период платежей для россии исчерпывается вечером 26 июня. Оккупанты пропустили выплаты по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов – они заблокированы из-за санкций.
"Официального заявления не будет, и россия уже отрицает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно с документами облигаций", - отмечает Bloomberg.
Напомним, что путин требовал, чтобы россия гасила свои внешние долги в рублях, однако Минфин рф до последнего производил выплаты в долларах и евро, как того требовали предварительно заключенные договоры.
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