  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Bloomberg: россия находится в часах от дефолта
В тренде

Bloomberg: россия находится в часах от дефолта

Общие новости
(2 голосов)

Но она об этом не хочет никого сообщать

Bloomberg: россия находится в часах от дефолта

Флаг

Новина українською

Американский ресурс Bloomberg сегодня утром, 26 июня, опубликовал информацию с заголовком "россия находится в часах от дефолта".

Дело в том, что льготный период платежей для россии исчерпывается вечером 26 июня. Оккупанты пропустили выплаты по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов – они заблокированы из-за санкций.

"Официального заявления не будет, и россия уже отрицает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно с документами облигаций", - отмечает Bloomberg.

Напомним, что путин требовал, чтобы россия гасила свои внешние долги в рублях, однако Минфин рф до последнего производил выплаты в долларах и евро, как того требовали предварительно заключенные договоры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bloomberg

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дон Купер (Хмельницький)
26.06.2022 в 17:09
Скоро з ними станеться те саме, що в 90-х. Тоді від голоду врятував "загнівающій Запад", зараз, снігерії, вже ніхто допомагати не буде.
Ответить
+1
0
Karamba911 (Львів)
26.06.2022 в 16:33
Вже 4 місяця, від дофелту пару годин, не морочте голови людям!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде