Американский ресурс Bloomberg сегодня утром, 26 июня, опубликовал информацию с заголовком "россия находится в часах от дефолта".

Дело в том, что льготный период платежей для россии исчерпывается вечером 26 июня. Оккупанты пропустили выплаты по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов – они заблокированы из-за санкций.

"Официального заявления не будет, и россия уже отрицает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно с документами облигаций", - отмечает Bloomberg.

Напомним, что путин требовал, чтобы россия гасила свои внешние долги в рублях, однако Минфин рф до последнего производил выплаты в долларах и евро, как того требовали предварительно заключенные договоры.