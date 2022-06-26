Спасатели ликвидировали пожар в киевском доме, по которому россияне нанесли утром удар

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по жилому району города Киева.

По состоянию на 15:00 ГСЧС Украины сообщили, что локальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме, пострадавшем в результате обстрела, ликвидированы. Спасатели продолжат разбор завалов.

В результате аварийных работ были из-под завалов спасены три человека и один ребенок. К операции привлечены 113 работников ГСЧС и 22 единицы техники.

Позже по состоянию на 16:04 мэр Киева Виталий Кличко сообщил новые подробности ракетного удара.