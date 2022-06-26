Спасатели ликвидировали пожар в киевском доме, по которому россияне нанесли утром удар
Есть один погибший и шестеро пострадавших
Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по жилому району города Киева.
По состоянию на 15:00 ГСЧС Украины сообщили, что локальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме, пострадавшем в результате обстрела, ликвидированы. Спасатели продолжат разбор завалов.
В результате аварийных работ были из-под завалов спасены три человека и один ребенок. К операции привлечены 113 работников ГСЧС и 22 единицы техники.
Позже по состоянию на 16:04 мэр Киева Виталий Кличко сообщил новые подробности ракетного удара.
"В настоящее время обнаружили тело одного погибшего. Повреждения получили 6 жильцов дома. Четыре из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое - с легкими травмами - будут лечиться амбулаторно.
По информации врачей, девочку прооперировали. Ее состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Мама девочки – в состоянии средней тяжести", – сказал Кличко.
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