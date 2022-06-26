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россияне продолжают хаотично обстреливать Харьков и область

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За время вторжения враг разрушил 4019 жилых домов

россияне продолжают хаотично обстреливать Харьков и область

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, что россияне продолжат хаотично наносить удары по территории области и наносить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий.

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Источник:
Олег Синєгубов

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