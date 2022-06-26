россияне продолжают хаотично обстреливать Харьков и область

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, что россияне продолжат хаотично наносить удары по территории области и наносить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Враг бьет из реактивных систем залпового огня, наносит ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.

На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов Харьковщины, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий.