В Энергодаре россияне похищают людей и требуют выкуп

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил о том, что в городе россияне похищают людей ради денег.

В настоящее время в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности, участия в самообороне города, сокрытии оружия, называть фамилии других своих "сообщников".

"Рашистам действительно безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара. Это просто повод. Если кто-то попал под их жернова, то выйти на свободу без моральных, физических или материальных потерь удается очень редко. Если раньше угоняли только мужчин, то сейчас в плен попадают и женщины.

Кроме так называемых "политических" заключенных у кафиров есть еще одно большое направление деятельности - похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам.

За последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась. Ежедневно мы получаем два-три сообщения о новых случаях похищения людей. "Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют Оккупанты на своих телевизионных и телеграмм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", - сообщил Орлов.