Генштаб ВСУ: Враг пытается блокировать город Лисичанск

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто двадцать третьих суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Русские Тишки, Чеполь, Чугуев, Золочев, Мосьпаново. Нанес авиаудары неподалеку от Явирского, Дементиевки и Замуловки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел.

На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар неподалеку от Волчоярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии.

На Краматорском направлении активных боевых сражений оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки.

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Марьинка, Пречистовка, Гуляйпольское и Белогорье. Наносил ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов в тыловых районах сил обороны.