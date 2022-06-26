Генштаб: Командование россиян запретило любые отпуска личному составу

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 26 июня.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории республики беларусь, отмечается подготовка отдельными подразделениями вооруженных сил российской редерации диверсионно-разведывательных групп для дальнейших действий на территории Украины.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру недалеко от Хриновки и Янжуловки.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру по ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Добрянки, Ганновки, Зари, Благодатного и Луча. Нанес ракетные удары по инфраструктуре города Николаева.

При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино, успеха не имел, отошел.

Продолжается блокада северо-западной части акватории Черного моря.

На временно захваченных территориях оккупационные власти продолжают проводить так называемые "фильтрационные" мероприятия в отношении местных жителей. На блокпостах усилены контрразведывательные мероприятия.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины значительная часть оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу.