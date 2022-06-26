Лидеры G7 высмеяли путина за фото с голым торсом верхом на коне
"Мы должны показать, что мы круче путина"
Сегодня лидеры стран G7 собрались на саммите в Германии в замке Эльмау.
Как сообщает британское издание The Guardian, во время обеда лидеры западных государств вспомнили и высмеяли фото путина, на котором он с обнаженным торсом позирует верхом на коне.
Лидеры иронически заметили, что чтобы показать свою "крутизну", им также нужно сделать фото без верхней одежды как у российского диктатора.
В начале встречи Борис Джонсон иронически заметил, стоит ли ему и коллегам снять пиджаки и рубашки, чтобы продемонстрировать свою крутизну, как это когда-то сделал путин.
В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что следует "дождаться" официального фото, прежде чем раздеваться. На Джонсон ответил, что: "Мы должны показать, что мы круче путина".
После этого Трюдо, вспомнив фото российского президента, сказал: "Мы покатаемся верхом на лошадях с обнаженным торсом".
Закончила насмешки над путином президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, со словами, что верховая езда – это прекрасное занятие.
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