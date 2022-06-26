Макрон и Джонсон договорились усилить военную помощь Украине
Настало время "переломить ход войны"
Сегодня в Германии проходит саммит стран G7.
Во время встречи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к согласию и договорились усилить военную помощь Украине. Об этом сообщает британское правительство.
Французский и английский лидеры отметили необходимость поддержки Украины, так как сейчас настал критический момент и есть шанс, чтобы переломить ход войны с россией.
Борис Джонсон также подчеркнул, что любые переговоры или иная попытка урегулировать конфликт сейчас приведет лишь к длительной нестабильности и позволит путину постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками.
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