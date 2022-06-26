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Резников о ракетных обстрелах от рф: Это стратегический вызов для безопасности всей Европы

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Украине нужна современная защита

Резников о ракетных обстрелах от рф: Это стратегический вызов для безопасности всей Европы

Новина українською

Министр обороны Украины Резников Алексей прокомментировал очередные варварские ракетные обстрелы россиянами украинских мирных городов.

"российские террористы совершили очередные военные преступления — обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо с глубины территории россии, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей", - написал в своем фейсбуке Резников.

Также министр назвал шаги по обеспечению безопасности Украины.

"Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.

Первая – это усиление санкций. Чтобы россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.

Вторая — это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – подытожил Резников.

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В статье: Алексей Резников
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