Резников о ракетных обстрелах от рф: Это стратегический вызов для безопасности всей Европы
Украине нужна современная защита
Министр обороны Украины Резников Алексей прокомментировал очередные варварские ракетные обстрелы россиянами украинских мирных городов.
"российские террористы совершили очередные военные преступления — обстреляли ракетами ряд мирных украинских городов. Подлость этих атак в том, что они осуществляются либо с глубины территории россии, либо с территории Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей", - написал в своем фейсбуке Резников.
Также министр назвал шаги по обеспечению безопасности Украины.
"Это стратегический вызов для безопасности всей Европы. Быстрый ответ на этот вызов должен состоять из двух частей.
Первая – это усиление санкций. Чтобы россия не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.
Вторая — это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО/ПРО в Украине. Это дополнительные 500-1000 км безопасности для каждого европейского города. Это очень наглядный и логичный шаг, который должен быть закреплен в стратегии Североатлантического альянса", – подытожил Резников.
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