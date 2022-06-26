Испания разместила батарею ЗРК NASAMS в Латвии
НАТО наращивает силы защиты в регионе
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что Испания передала и разместила на территории страны комплексы противовоздушной защиты.
А стирает батарею ЗРК NASAMS. Это происходит так, как НАТО укрепляет свою структуру после российской агрессии против Украины.
"Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС США в Лиелварде", - говорится в заявлении.
Данные системы производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg
Примечательно, что вчера российский диктатор путин в экстренном порядке к ночи прибыл в Кремль. Позже российские СМИ сообщали, что на заседании обсуждали потенциальную войну против Литвы.
Напомним, в ближайшее время в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором члены Североатлантического Альянса будут рассматривать решение о развертывании крупнейших своих сил в Восточной Европе со времен Холодной войны, а также принять новое решение в своей доктрине о том, что россия - прямой враг Альянса.
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