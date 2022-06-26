Уимблдон пожертвовал 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам
Ранее организация передала более 280 000 фунтов
Фото: Time Out
"Уимблдон" собирается пожертвовать 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам через благотворительные инициативы Tennis Plays for Peace и British Red Cross Ukraine Appeal.
Ранее организация также выражала свою поддержку украинцам и Украине, передавав 200 тысяч фунтов на работу благотворительных фондов, а также 100 тысяч долларов снова-таки Tennis Plays for Peace.
В апреле "Уимблдон", совместно с британской теннисной ассоциацией, принял решение о запрете участия в турнире российским и беларусским теннисистам и теннисисткам.
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