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Уимблдон пожертвовал 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам

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Ранее организация передала более 280 000 фунтов

Уимблдон пожертвовал 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам

Фото: Time Out

UA-Футбол
Новина українською

"Уимблдон" собирается пожертвовать 250 тысяч фунтов на помощь украинским беженцам через благотворительные инициативы Tennis Plays for Peace и British Red Cross Ukraine Appeal.

Ранее организация также выражала свою поддержку украинцам и Украине, передавав 200 тысяч фунтов на работу благотворительных фондов, а также 100 тысяч долларов снова-таки Tennis Plays for Peace.

В апреле "Уимблдон", совместно с британской теннисной ассоциацией, принял решение о запрете участия в турнире российским и беларусским теннисистам и теннисисткам.

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В статье: теннис беженцы война с Россией Уимблдон
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