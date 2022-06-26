Николаевские десантники уничтожили российский Ка-52

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать не только нашу землю, но и небо.

Так, сегодня, Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что наши защитники ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Удар по враждебной цели нанесли Николаевские десантники, а именно подразделение противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШУ ВС Украины из ПЗРК "Игла".

Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и дальше продолжают выполнять боевые задания и уничтожать врагов нашей Родины со всего имеющегося вооружения!