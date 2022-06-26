Николаевские десантники уничтожили российский Ка-52
Очередная вражеская цель
Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать не только нашу землю, но и небо.
Так, сегодня, Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщило, что наши защитники ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
Удар по враждебной цели нанесли Николаевские десантники, а именно подразделение противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШУ ВС Украины из ПЗРК "Игла".
Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и дальше продолжают выполнять боевые задания и уничтожать врагов нашей Родины со всего имеющегося вооружения!
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