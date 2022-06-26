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Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей

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У врага недостаточно ресурсов для этого

Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на счет того, смогут ли россияне захватить Луганскую и Донецкую области.

По мнению советника ОП, сил у российских оккупантов для данной задачи недостаточно.

"Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять группировки?.. Для этого нужна группировка вдвое больше, чем штурмовала Лисичанск и Северодонецк, и все его там и оставить... У них нет таких возможностей" - сказал Арестович.

Также Арестович предположил, что даже в случае выхода россиян на границы Луганской области, дальше у них просто не будет сил и ресурсов.

"Но дальше-то что? Все, приехали... Дураков, желающих этим заниматься все меньше и меньше. Они не выдерживают нормы комплектования своих частей. Пополняшки как-то не очень пополняются", - подытожил советник ОП.

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В статье: Алексей Арестович
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Источник:
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