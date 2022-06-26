Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на счет того, смогут ли россияне захватить Луганскую и Донецкую области.

По мнению советника ОП, сил у российских оккупантов для данной задачи недостаточно.

"Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять группировки?.. Для этого нужна группировка вдвое больше, чем штурмовала Лисичанск и Северодонецк, и все его там и оставить... У них нет таких возможностей" - сказал Арестович.

Также Арестович предположил, что даже в случае выхода россиян на границы Луганской области, дальше у них просто не будет сил и ресурсов.