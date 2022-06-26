Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
У врага недостаточно ресурсов для этого
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался на счет того, смогут ли россияне захватить Луганскую и Донецкую области.
По мнению советника ОП, сил у российских оккупантов для данной задачи недостаточно.
"Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк. А где же взять группировки?.. Для этого нужна группировка вдвое больше, чем штурмовала Лисичанск и Северодонецк, и все его там и оставить... У них нет таких возможностей" - сказал Арестович.
Также Арестович предположил, что даже в случае выхода россиян на границы Луганской области, дальше у них просто не будет сил и ресурсов.
"Но дальше-то что? Все, приехали... Дураков, желающих этим заниматься все меньше и меньше. Они не выдерживают нормы комплектования своих частей. Пополняшки как-то не очень пополняются", - подытожил советник ОП.
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