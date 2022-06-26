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Видеодайджест за 123-й день войны от Генштаба ВСУ

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Слава Героям Украины!

Видеодайджест за 123-й день войны от Генштаба ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 122-й день российского вторжения.

Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.

Только по Киеву утром россияне выпустили 14 ракет.

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