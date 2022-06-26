Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне
В прошлом году поляк достиг полуфинала турнира
Фото: GAMINGDEPUTY
Польский теннисист Хуберт Хуркач, десятая ракетка мира, примет участие в британском турнире "Большого шлема" – "Уимблдоне". Он заявил, что будет жертвовать на благотворительность 100 евро за каждый совершенный им эйс на турнире:
Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo #acesforaid pic.twitter.com/h6aGpacDrb— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) June 26, 2022
"Каждый поданный мною эйс на "Уимблдоне" – это 100 евро, которые я пожертвую на помощь жителям Украины. Я надеюсь, что их будет немало".
В прошлом году поляк смог достичь полуфинала "Уимблдоне", где уступил проигравшему в финале итальянцу Маттео Берреттини. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.
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