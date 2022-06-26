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Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне

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В прошлом году поляк достиг полуфинала турнира

Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне

Фото: GAMINGDEPUTY

UA-Футбол
Новина українською

Польский теннисист Хуберт Хуркач, десятая ракетка мира, примет участие в британском турнире "Большого шлема" – "Уимблдоне". Он заявил, что будет жертвовать на благотворительность 100 евро за каждый совершенный им эйс на турнире:

"Каждый поданный мною эйс на "Уимблдоне" – это 100 евро, которые я пожертвую на помощь жителям Украины. Я надеюсь, что их будет немало".

В прошлом году поляк смог достичь полуфинала "Уимблдоне", где уступил проигравшему в финале итальянцу Маттео Берреттини. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.

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В статье: война с Россией Уимблдон Хуберт Хуркач
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