Хуберт Хуркач будет жертвовать на помощь украинцам 100 евро за каждый совершенный эйс на Уимблдоне

Польский теннисист Хуберт Хуркач, десятая ракетка мира, примет участие в британском турнире "Большого шлема" – "Уимблдоне". Он заявил, что будет жертвовать на благотворительность 100 евро за каждый совершенный им эйс на турнире:

Każdy mój as zaserwowany na Wimbledonie to 100 euro, które przekażę na pomoc dla obywateli Ukrainy. Mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo #acesforaid pic.twitter.com/h6aGpacDrb — Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) June 26, 2022

"Каждый поданный мною эйс на "Уимблдоне" – это 100 евро, которые я пожертвую на помощь жителям Украины. Я надеюсь, что их будет немало".

В прошлом году поляк смог достичь полуфинала "Уимблдоне", где уступил проигравшему в финале итальянцу Маттео Берреттини. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.