Зеленский к белорусам: В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 123-й российкого вторжения обратился к народу беларуси, из территории которой последние дни возобновились варварские обстрели мирных городов Украины.

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше.

россия сегодня снова ударила ракетами по Киеву. Рано утром. Вторая армия мира победоносно "победила" детский сад и жилой дом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, среди них девочка, ее зовут Женя, ей семь лет, дочь погибшего. Она сейчас в "Охматдите". Также ранена ее мать. Кстати, гражданка россии. Ей в нашем государстве ничто не угрожало, она была в полной безопасности, пока в самой же россии не решили, что все для них теперь все равно враждебно – женщины, дети, детские сады, жилые дома, больницы, железная дорога", - сказал президент.