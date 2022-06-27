New York Times: В Украине тайно действуют группы ЦРУ
российское руководство об этом знает
New York Times
Американское издание New York Times сообщает, что определенная часть военных союзников проводит определенные тайные операции на территории Украины.
Значительная часть этой работы проходит за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже поскольку администрация Байдена заявила, что не введет американские войска в Украину, как говорят нынешние и бывшие американские чиновки, некоторые группы ЦРУ тайно действуют в Украине.
По информации источника, в большинстве своем в столице - в Киеве, направляя большую часть огромного количества разведывательных данных, которыми оперируют Соединенные Штаты с украинскими силами.
Также американский портал сообщает, что одновременно с ЦРУ в Украине также работают несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, в том числе из Великобритании, Франции, Канады и Литвы.
Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но руководство союзников продолжило обучать и консультировать украинские войска, а также обеспечивать наземный канал для поставок оружия и другой помощи.
При этом источник отмечает, что американские чиновники осознают, что россия знает о присутствии сторонних сил и агентов.
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