Американское издание New York Times сообщает, что определенная часть военных союзников проводит определенные тайные операции на территории Украины.

Значительная часть этой работы проходит за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже поскольку администрация Байдена заявила, что не введет американские войска в Украину, как говорят нынешние и бывшие американские чиновки, некоторые группы ЦРУ тайно действуют в Украине.

По информации источника, в большинстве своем в столице - в Киеве, направляя большую часть огромного количества разведывательных данных, которыми оперируют Соединенные Штаты с украинскими силами.

Также американский портал сообщает, что одновременно с ЦРУ в Украине также работают несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, в том числе из Великобритании, Франции, Канады и Литвы.

Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала войны в феврале, но руководство союзников продолжило обучать и консультировать украинские войска, а также обеспечивать наземный канал для поставок оружия и другой помощи.

При этом источник отмечает, что американские чиновники осознают, что россия знает о присутствии сторонних сил и агентов.