Ничья Динамо, новый клуб Бейла, цена на Левандовского. Главные новости за 26 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 26 июня

Бело-синие встречались с представителем второго дивизиона Швейцарии "Ивердоном". Луческу равномерно распределил игроков основы по двум составам, предоставив игровую практику выпускникам академии, тогда как сборники еще отдыхают. Уже на 14-й минуте Яцик открыл счет, но развить успех динамовцы не смогли. Зато соперник на 78-й забил ответный – 1:1 в итоге.

"Фенербахче" активно ищет себе форварда. Среди кандидатов – Артем Довбык. По информации турецких СМИ, представители клуба должны встретиться с агентами игрока на этой неделе. "Фенербахче" планирует подписать Артема как можно скорее, чтобы он успел пройти сборы и привык к команде до матчей с "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. Пишут, что сам Артем настроен перейти в иностранный клуб.

Валлийская звезда опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он позирует в форме "Лос-Анджелес Гэлэкси" и обещает скоро увидеться с "городом ангелов". Аналогичным образом свой переход в этот клуб МЛС анонсировал недавно Джорджо Кьеллини. Стоит напомнить, что контракт Бейла с "Реалом" истекает 30 июня, в "Лос-Анджелес Гелексе" он перейдет как свободный агент. Был слух, что он вообще может завершить карьеру, но нужна игровая практика до Чемпионата мира, где он сыграет со сборной.

Польский супербомбардир откровенно заявил, что не намерен оставаться в Мюнхене. В "Баварии" на словах готовы отпустить Роберта через год свободным агентом, но и сами не прочь заработать несколько миллионов. Вернее, 60 миллионов. Именно столько, по информации СМИ, должен предложить потенциальный покупатель, чтобы Бавария согласилась продать Левандовского. Напомним, что "Барселона" предлагала всего 35 млн.

Авторитетная The Times сообщает об интересе "Манчестер Юнайтед" к Фрэнки де Йонгу. Английский клуб готов предложить нидерландцу 80 млн евро. Как известно, МЮ возглавил Эрик Тэн Хаг, именно под его руководством Фрэнки раскрылся в "Аяксе". Издание отмечает, что "Барселона", скорее всего, согласится, поскольку ей очень нужны деньги уже до четверга, когда испанские клубы представляют финансовые отчеты.

По информации европейских инсайдеров, определился с клубом и Анхель Ди Мария, у которого истекает контракт с "Пари Сен-Жермен". Аргентинец готов принять предложение "Ювентуса". Стороны якобы согласовали годичный контракт с зарплатой в 7 млн. евро. За ПСЖ Анхель сыграл 295 матчей, в которых забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.