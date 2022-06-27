Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
Очередное клеймо на репутации страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27-го июня, истек срок для выплаты процентов по внешнему долгу россии в размере 100 миллионов долларов США. Страна должна была погасить платеж еще месяц назад, однако не сделала этого и ей (как и всем остальным в такой ситуации) было предоставлено дополнительные тридцать дней для решения проблемы.
Ища пути в обход санкциям, россия пыталась уплатить долг рублями, однако такие платежи не доходили до адресатов. Как пишет издание Bloomberg, фактически у россии произошел дефолт по внешнему долгу.
Хотя это понятие относительно условное и формальное, ведь россия продолжает получать доходы от энергоносителей. Впрочем, пишет Bloomberg, наступление дефолта – "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя" (с).
Издание отмечает, что такой коллапс в экономике россии случился впервые с 1918-го года.
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