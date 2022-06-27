  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
В тренде

Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу

Общие новости
(2 голосов)

Очередное клеймо на репутации страны

Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го июня, истек срок для выплаты процентов по внешнему долгу россии в размере 100 миллионов долларов США. Страна должна была погасить платеж еще месяц назад, однако не сделала этого и ей (как и всем остальным в такой ситуации) было предоставлено дополнительные тридцать дней для решения проблемы.

Ища пути в обход санкциям, россия пыталась уплатить долг рублями, однако такие платежи не доходили до адресатов. Как пишет издание Bloomberg, фактически у россии произошел дефолт по внешнему долгу.

Хотя это понятие относительно условное и формальное, ведь россия продолжает получать доходы от энергоносителей. Впрочем, пишет Bloomberg, наступление дефолта – "это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя" (с).

Издание отмечает, что такой коллапс в экономике россии случился впервые с 1918-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bloomberg

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде