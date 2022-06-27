Округлили. Генштаб ВСУ сообщил, что количество российских солдат, убитых на войне в Украине, достигло 35-ти тысяч
Общие боевые потери российской федерации
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о количестве российских потерь в войне с Украиной – с 24-го февраля по 27-е июня.
Потери личного состава россии достигли 35-ти тысяч (+150 за сутки). Также ликвидировано множество российские техники:
- танков ‒ 1552 (+20) ед.;
- боевых бронированных машин – 3687 (+28) ед.;
- артиллерийских систем – 771 (+7) ед.;
- РСЗО – 243 (+0) ед.;
- средств ПВО – 101 (+2) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 184 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);
- крылатых ракет – 139 (+0);
- кораблей /катеров – 14 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2575 (+11) ед.;
- специальной техники – 60 (+0).
Генштаб добавляет, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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