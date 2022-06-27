СМИ: На этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины системы ПВО
А также контрбатарейных радаров
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание CNN сообщает о том, что на этой неделе США намерены объявить о закупке для Украины системы противовоздушной обороны средней и большой дальности.
Также издание отмечает, что, кроме ПВО, есть вероятность, что Соединенные Штаты объявят о передаче Украине контрбатарейных радаров.
Напомним, что ранее Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи для Украины в размере 450 миллионов долларов. Также Украина ожидает поставки оружия в рамках ленд-лиза.
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Источник:CNN
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