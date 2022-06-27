Российские оккупанты ночью обстреляли Харьковщину. Погибли две женщины

Официальные источники (глава Харьковской ОВА, Ukraine NOW) сообщают о последствиях ночных обстрелов россиянами Харьковщины.

В Чугуевском районе, в результате вражеских обстрелов, загорелось хозяйственное здание. Погибли две женщины, еще два человека пострадали. Вражеские ракетные обстрелы нанесены по двухэтажному зданию в Киевском районе Харькова. В полночь еще одна ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе Харькова.

Добавим также, что в Киеве продолжаются восстановительные работы после попаданий российских ракет в жилые дома, в результате которых (попаданий) пострадали мирные люди.