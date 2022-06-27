Ринат Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека
Требует компенсации за грубые нарушения его прав собственности
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "Шахтера", украинский миллиардов Ринат Ахметов подал иск против россии в Европейский суд по правам человека. Бизнесмен требует компенсацию за грубые нарушения его прав собственности во время непровоцированной военной агрессии россии против Украины. Об этом говорится в заявлении SCM, учредителем и акционером которого является Ринат Ахметов.
"Кроме бесчисленных человеческих страданий российское вторжение привело к массовым разрушениям украинской инфраструктуры. Бомбардировка российской артиллерией металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны росии к нормам международного права и прав человека.
Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, господин Ахметов делает все возможное для привлечения россии к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", - говорится в сообщении SCM.
Отмечается, что Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, перенаправление потоков и уничтожение со стороны россии зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM.
"Господин Ахметов просит суд четко дать россии понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики, недопустимы", - цитирует заявление SCM "Европейская правда".
В сообщении говорится, что, учитывая неотложность и серьезность ситуации, Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус.
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