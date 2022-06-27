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Британская разведка: Несмотря на дефицит ресурсов, москва неохотно воспринимает идею всеобщей мобилизации

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Но зависимость россиян от резервов постоянно увеличивается

Британская разведка: Несмотря на дефицит ресурсов, москва неохотно воспринимает идею всеобщей мобилизации

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Британская разведка опубликовала актуальный отчет о событиях украинско-российской войны. Как говорится в релизе, зависимость россиян от резервов увеличивается, однако, несмотря на дефицит, москва пока неохотно воспринимает идею общей мобилизации.

Британская разведка пишет:

- основным фокусом россии остается Северодонецко-Лисичанский "карман";

- россия пытается взять инициативу на северной оси Изюма, однако украинские войска продолжают удерживать оборону, хорошо используя лесистую местность;

- в ближайшие недели россияне будут полагаться на боевой резерв армии — недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые разворачиваются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач в тылу. Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет. Их вероятно и используют для пополнения регулярных бригад;

- несмотря на постоянный дефицит резервистов, российское руководство не готово отдать приказ об всеобщей мобилизации

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В статье: война с Россией
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