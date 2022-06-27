В Киев с не анонсированным визитом прибыла президент Молдовы
Майя Санду встретилась с Владимиром Зеленским
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27-го июня, с не анонсированным визитом в Киев прибыла президент Молдова Майя Санду. Эту информацию уже подтвердили в администрации Санду, пишет издание УНИАН.
Отмечается, что Санду после встречи с Зеленским посетит города Киевской области Бучу, Ирпень и Бородянку, пострадавшие от оккупации и военных преступлений россиян.
Ранее Майя Санду говорила о желании посетить Киев, но не объявляла точных дат. Также Офис президент Молдовы заявлял о том, что визит состоится без преждевременного его анонса.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Округлили. Генштаб ВСУ сообщил, что количество российских солдат, убитых на войне в Украине, достигло 35-ти тысяч
- Украинский защитник Зубков сменил клуб в Польше
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- В кремле продолжают угрожать Литве. Теперь поставили под сомнение её государственные границы
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти