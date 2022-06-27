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В Киев с не анонсированным визитом прибыла президент Молдовы

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Майя Санду встретилась с Владимиром Зеленским

В Киев с не анонсированным визитом прибыла президент Молдовы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27-го июня, с не анонсированным визитом в Киев прибыла президент Молдова Майя Санду. Эту информацию уже подтвердили в администрации Санду, пишет издание УНИАН.

Отмечается, что Санду после встречи с Зеленским посетит города Киевской области Бучу, Ирпень и Бородянку, пострадавшие от оккупации и военных преступлений россиян.

Ранее Майя Санду говорила о желании посетить Киев, но не объявляла точных дат. Также Офис президент Молдовы заявлял о том, что визит состоится без преждевременного его анонса.

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В статье: война с Россией
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