Санкции для россии, уважение для Зеленского и Слава Украине. Трюдо и Джонсон записали видеообращение после саммита G7

В воскресенье, 26-го июня, состоялось заседание саммита стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония), на котором лидеры цивилизованного мира пообещали всестороннюю поддержку Украине в войне с россией.

Также на саммите было обсуждение вопроса усиления санкций для агрессора. Лидеры демократий договорились об эмбарго на российское золото – один из основных источников дохода россии. Также были разговоры о том, что Украина получит финансовую помощь и оружие.

После саммита совместное видеобращение записали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо. Среди прочего и прозвучали патриотические лозунги Украины: