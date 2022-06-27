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Санкции для россии, уважение для Зеленского и Слава Украине. Трюдо и Джонсон записали видеообращение после саммита G7

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Сказали, что Зеленского им на встрече не хватало

Санкции для россии, уважение для Зеленского и Слава Украине. Трюдо и Джонсон записали видеообращение после саммита G7

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В воскресенье, 26-го июня, состоялось заседание саммита стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония), на котором лидеры цивилизованного мира пообещали всестороннюю поддержку Украине в войне с россией.

Также на саммите было обсуждение вопроса усиления санкций для агрессора. Лидеры демократий договорились об эмбарго на российское золото – один из основных источников дохода россии. Также были разговоры о том, что Украина получит финансовую помощь и оружие.

После саммита совместное видеобращение записали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо. Среди прочего и прозвучали патриотические лозунги Украины:

"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она вполне законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

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В статье: война с Россией
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