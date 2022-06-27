Владимир Зеленский выступал по видеосвязи на саммите стран Большой семерки (G7)
Обсуждали поддержку Украины и санкции против россии
фото - Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях сообщил о том, что в воскресенье, 26-го июня, выступал на саммите стран "Большой семерки" (G7).
"В режиме видеоконференции обратился к саммиту лидеров G7 в Берлине. Украина чувствует поддержку государств "Большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна последовательная позиция стран G7 в отношении санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", - говорится в сообщении.
Во время обращения к участникам саммита государств "Большой семерки" президент Украины предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины, для всей Европы и, что важно, для уменьшения колоссальных расходов всех стран из-за этой российской войны.
Первое – действенные гарантии безопасности для украинского государства.
Второе – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия.
Третье – возобновление аграрного экспорта из нашей страны.
Четвертое – признание России государством - спонсором терроризма, радикальное ограничение её нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов.
Пятое – послевоенное восстановление Украины, которое станет самым большим экономическим проектом нашего времени.
"Действовать немедленно и по совместному плану глобальных лидеров – это то, что действительно необходимо для восстановления мира и стабильности и Украины, и всей Европы", - заявил Зеленский.
Добавим, что страны Большой семерки – это США, Великобритания, Канада, Италия, Франция, Германия и Япония.
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