Командование "Юг": ВСУ на острове Змеиный поразили российский пушечный комплекс Панцирь-1
В ходе специальной операции
Фото: Главком
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что в ходе контрнаступательной операции Вооруженные силы Украины поразили российский однозенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный.
Также добавим, что сегодня, 27-го июня, стало известно о взрывах российских складов боеприпасов во временно оккупированном Зимогорье (недалеко от Алчевска).
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Источник:Ukraine NOW
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