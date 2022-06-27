Командование "Юг": ВСУ на острове Змеиный поразили российский пушечный комплекс Панцирь-1

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что в ходе контрнаступательной операции Вооруженные силы Украины поразили российский однозенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный.

Также добавим, что сегодня, 27-го июня, стало известно о взрывах российских складов боеприпасов во временно оккупированном Зимогорье (недалеко от Алчевска).