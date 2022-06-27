Российская техника доехала до Варшавы… Подбитая, на выставку
Мир должен видеть всю "мощь" "второй армии мира"
Генштаб ЗСУ
В столице Польши Варшаве открылась выставка российской техники, уничтоженной силами обороны Украины.
Это первая выставка за пределами Украины российской военной техники, уничтоженной или захваченной силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии россии.
На выставке будут представлены:
- основной боевой танк русской армии – Т72Б;
- 152-мм САУ "МСТА-С";
- образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".
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Источник:МЕТА
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