Два танка и два БТРа взорвались на минном поле, которое обустроила 93 бригада. ВИДЕО

Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.

Уцелевшие экипажи бронетехники скрылись, оставив на минном поле поврежденную технику.

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"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно совершают российские войска", - пишут бойцы в комментарии к видео.