Два танка и два БТРа взорвались на минном поле, которое обустроила 93 бригада. ВИДЕО
Наступление или досадное самоубийство?
Фото: УНИАН
Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.
Уцелевшие экипажи бронетехники скрылись, оставив на минном поле поврежденную технику.
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"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно совершают российские войска", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2022 в 16:43
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