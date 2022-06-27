  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Два танка и два БТРа взорвались на минном поле, которое обустроила 93 бригада. ВИДЕО
В тренде

Два танка и два БТРа взорвались на минном поле, которое обустроила 93 бригада. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Наступление или досадное самоубийство?

Два танка и два БТРа взорвались на минном поле, которое обустроила 93 бригада. ВИДЕО

Фото: УНИАН

Новина українською

Бойцы первого мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" обустроили минное поле, на котором взорвались два российских танка и "разулись" два БТРа оккупантов.

Уцелевшие экипажи бронетехники скрылись, оставив на минном поле поврежденную технику.

Читайте такжеВИДЕО, как ВСУ с помощью американских HIMARS уничтожили военную базу россиян в оккупированном Изюме

"Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно совершают российские войска", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2022 в 16:43
Шкода що орки не згоріли заживо.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде