Оккупанты обстреляли Чугуев. Есть погибшие и раненые

26 июня около 20:30 российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области, сообщают в Нацполиции.

"В результате обстрела частично разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Полицейские собрали доказательства и задокументировали военные преступления РФ", - говорится в сообщении.