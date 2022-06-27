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Оккупанты обстреляли Чугуев. Есть погибшие и раненые

Общие новости
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Россияне продолжают обстреливать мирное население

Оккупанты обстреляли Чугуев. Есть погибшие и раненые

Нацполиция

Новина українською

26 июня около 20:30 российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области, сообщают в Нацполиции.

"В результате обстрела частично разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Полицейские собрали доказательства и задокументировали военные преступления РФ", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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