Оккупанты обстреляли Чугуев. Есть погибшие и раненые
Россияне продолжают обстреливать мирное население
Нацполиция
26 июня около 20:30 российские оккупанты обстреляли город Чугуев Харьковской области, сообщают в Нацполиции.
"В результате обстрела частично разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Есть погибшие и раненые. Полицейские собрали доказательства и задокументировали военные преступления РФ", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: На этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины системы ПВО
- Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
- Формально у россия произошел дефолт по внешнему долгу
- Арестович оценил шансы россиян выйти на кордоны Луганской и Донецкой областей
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти