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В Варшаве открылась выставка уничтоженной военной техники оккупантов - ФОТО

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За нашу и вашу свободу

В Варшаве открылась выставка уничтоженной военной техники оккупантов - ФОТО

East News Press Agency

Новина українською

В Варшаве 27 июня открылась выставка "За нашу и вашу свободу", на которой представлена военная техника РФ, уничтоженная в Украине. Она продлится до 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это первая экспозиция разбитой российской техники после вторжения агрессора за пределами страны.

В рамках экспозиции на Замковой площади представлены:

танк Т-72Б, уничтоженный 31 марта во время боя возле села Дмитровка Бучанского района;

российская самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", разбитая в Сумской области. Как отмечают в Минобороне, в артиллерийских дуэлях с этой САУ принимают участие, в том числе, польские САУ "Краб";

"Это разрушительное неизбирательное оружие, использующиеся российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что является военным преступлением", — уточнила пресс-служба МО Украины.

Ранее открытие выставки анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после Польши выставку также покажут в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.

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Глава канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик, в свою очередь, заявил, что выставка сделает видимыми "зверства" РФ и продемонстрирует реакцию Украины на военную агрессию.

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В статье: война с Россией
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